ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਰ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਵੜੀ; ਇੱਕ ਹਲਾਕ, ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

You are here: Home