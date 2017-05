ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ 10 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ

ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ 10 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ

